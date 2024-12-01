Sky Sport: "Visti gli impegni nelle coppe, Fiorentina-Inter verrà verosimilmente recuperata a febbraio"

Secondo quanto annunciato da Sky Sport, Fiorentina-Inter non verrà giocata prima di febbraio, considerando gli impegni di entrambe le squadre

In attesa di sviluppi sulle condizioni di Bove, attualmente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Careggi di Firenze, Sky Sport ha fatto ipotesi sull'eventuale recupero di Fiorentina-Inter. La partita, sospesa al 17esimo minuto del primo tempo, difficilmente sarà giocata nel 2024, tantomeno nel mese di gennaio, visti gli impegni nelle coppe delle due squadre. Di seguito quanto riportato da Sky Sport:

"Considerando il calendario della Serie A, gli impegni di Fiorentina e Inter nelle Coppe europee e la Supercoppa italiana in programma a gennaio, è verosimile che Fiorentina-Inter verrà recuperata nel mese di febbraio, primo mese utile per recuperare i 73 minuti rimanenti (la partita è stata sospesa dopo 17 minuti)."

LO STRISCIONE DELLA FIESOLE PER BOVE

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