Sky Sport: venerdì l'incontro tra la Fiorentina e l'agente di Marko Pjaca, la situazione...

Venerdì si terrà un incontro tra Marko Naletilic, agente di Marko Pjaca, e la Fiorentina. La pista è complicata perché la Juventus vuole vendere il giocatore a titolo definitivo con recompra mentre i...

A cura di Redazione Labaroviola 20 luglio 2018 13:17

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