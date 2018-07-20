Sky Sport: venerdì l'incontro tra la Fiorentina e l'agente di Marko Pjaca, la situazione...
Venerdì si terrà un incontro tra Marko Naletilic, agente di Marko Pjaca, e la Fiorentina. La pista è complicata perché la Juventus vuole vendere il giocatore a titolo definitivo con recompra mentre i...
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2018 13:17
Venerdì si terrà un incontro tra Marko Naletilic, agente di Marko Pjaca, e la Fiorentina. La pista è complicata perché la Juventus vuole vendere il giocatore a titolo definitivo con recompra mentre i gigliati spingono per il prestito con diritto di riscatto.
Fonte: Sky Sport