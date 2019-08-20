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Sky Sport, trattativa ai dettagli per Ribery alla Fiorentina, domani le visite mediche a Firenze

Secondo quanto riportato da Sky Sport è in dirittura d'arrivo la trattativa per Frank Ribery alla Fiorentina, si limano i dettagli dell'operazione. Le visite mediche, secondo la tv satellitare, dovreb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2019 14:29
Sky Sport, trattativa ai dettagli per Ribery alla Fiorentina, domani le visite mediche a Firenze -
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Secondo quanto riportato da Sky Sport è in dirittura d'arrivo la trattativa per Frank Ribery alla Fiorentina, si limano i dettagli dell'operazione. Le visite mediche, secondo la tv satellitare, dovrebbero essere già domani a Firenze.

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