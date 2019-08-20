Sky Sport, trattativa ai dettagli per Ribery alla Fiorentina, domani le visite mediche a Firenze
Secondo quanto riportato da Sky Sport è in dirittura d'arrivo la trattativa per Frank Ribery alla Fiorentina, si limano i dettagli dell'operazione. Le visite mediche, secondo la tv satellitare, dovreb...
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2019 14:29
Secondo quanto riportato da Sky Sport è in dirittura d'arrivo la trattativa per Frank Ribery alla Fiorentina, si limano i dettagli dell'operazione. Le visite mediche, secondo la tv satellitare, dovrebbero essere già domani a Firenze.