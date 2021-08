Sky Sport, Amrabat-Torino: c’è l’accordo con la Fiorentina ed il giocatore. Ma prima serve una cessione

Sofyan Amrabat ad un passo dal Torino. Secondo quanto riporta Sky Sport i Granata avrebbero trovato con la Fiorentina per il centrocampista marocchino. Inoltre, sempre secondo quanto riportato dall’emittente, il club di Cairo avrebbero già trovato anche l’intesa con l’entourage del centrocampista che ritroverebbe Juric. La formula del trasferimento è il prestito oneroso con diritto di riscatto. Ma il Torino non può affondare il colpo finché non avrà fatto una cessione proprio a centrocampo. L’indiziato principale è Rincon che piace alla Sampdoria.

