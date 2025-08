Sky Sport: “Sohm ad un passo dalla Fiorentina, operazione sui 15 milioni totali”

La Fiorentina è pronta a rinforzarsi con Simon Sohm. Il centrocampista del Parma è a un passo dal club viola: operazione totale sui 15 milioni. Sohm è reduce da una stagione importante a Parma. Il centrocampista svizzero ha segnato 4 gol in 37 presenze, rivelandosi una pedina preziosa per il gioco di Cristian Chivu. Il classe 2001 ha detto sì alla Fiorentina, con l’obiettivo di centrare la qualificazione alle coppe europee. I viola, con Pioli in panchina, punteranno a tornare in Europa. Sohm saluta il Parma dopo 5 stagioni. Lo svizzero è arrivato al Tardini nel 2020 dallo Zurigo. Lo scrive Gianluca Di Marzio.