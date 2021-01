Sky Sport, Saponara lascia la Fiorentina: andrà in prestito allo Spezia. I dettagli

Parte il mercato in uscita della Fiorentina.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sky Sport, Riccardo Saponara è ad un passo dallo Spezia di Italiano.

L’esigenza di sfoltire è la priorità della società viola, ed infatti sembra tutto pronto per la prima uscita dalla rosa della squadra di Prandelli: il trequartista classe ’91 dovrebbe lasciare il club Viola per andare in prestito in Liguria, nelle fila dello Spezia.

Nelle prossime ore, i due club sistemeranno gli ultimi dettagli relativi allo stipendio del giocatore, sul quale la squadra allenata da Italiano potrà far valere un diritto di riscatto al termine della stagione.

Un’operazione molto simile a quelle che lo hanno visto coinvolto negli ultimi anni. Infatti, anche lo scorso anno Saponara andò a giocare al Lecce e fece anche una buona seconda parte di stagione.

