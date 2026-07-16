Sky Sport riporta: "Il Sassuolo si inserisce per Comuzzo, il difensore può andare in Emilia"

Il difensore viola ha attirato l'interesse dei neroverdi

Il giovane difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, è uno dei profili più accreditati a lasciare il reparto arretrato dei viola in questa sessione di mercato. Il classe 2005 ha attirato l'attenzione di diversi club di Serie A: in prima fila ci sono Torino e Lazio, che nelle scorse settimane hanno provato ad avviare una trattativa concreta con la società toscana. Tuttavia, le proposte economiche e le formule presentate finora non hanno soddisfatto la dirigenza gigliata, rimasta in attesa dell'offerta giusta. Nelle ultime ore, alla corsa per il centrale si è aggiunto anche il Sassuolo, a caccia di rinforzi per la propria retroguardia; la società neroverde ha individuato nel talento della Fiorentina l'innesto ideale e si candida come seria pretendente per il suo cartellino.