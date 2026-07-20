SKY Sport riporta: "Guardiola ha avuto un contatto per la panchina azzurra, gli è stato offerto il ruolo"
L'ex tecnico del City ha incontrato Leonardo e Maldini a Barcellona
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2026 14:04
La FIGC è impegnata nella ricerca del nuovo Commissario Tecnico e, secondo quanto riferito da Sky Sport, il nome di Pep Guardiola è diventato un obiettivo concreto, ben oltre la semplice suggestione.
Paolo Maldini e Leonardo hanno trascorso il fine settimana a Barcellona, dove hanno incontrato l'allenatore spagnolo per presentargli il progetto e convincerlo a guidare la Nazionale italiana. Il confronto si è articolato su più giorni e si attendono adesso i prossimi sviluppi dopo l'offerta formale che gli è stata prospettata. Il profilo di Guardiola va così ad aggiungersi a quelli di Mancini e Pirlo nella lista dei candidati per la panchina azzurra.