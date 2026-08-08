SKY Sport riporta: "Fabbian potrebbe andare al Sassuolo, i neroverdi sono molto forti su di lui"

Il giocatore viola potrebbe andare da Aquilani nell'affare Thorstvedt

Permane un canale di comunicazione molto attivo tra Fiorentina e Sassuolo. Al centro delle discussioni c'è sempre il profilo di Kristian Thorstvedt, obiettivo mai accantonato dai dirigenti viola. Nelle ultime ore, tuttavia, le parti hanno allargato il campo del confronto introducendo nuovi possibili intrecci di mercato.

La posizione di Fortini

La potenziale svolta per arrivare al mediano norvegese potrebbe passare da Nicolò Fortini. Il terzino classe 2006, legato alla Fiorentina da un accordo con scadenza nel 2027, è destinato a salutare Firenze prima del termine della sessione estiva. I neroverdi lo stanno monitorando con attenzione già da diversi giorni, e il suo inserimento nella trattativa potrebbe rappresentare il tassello decisivo per sbloccare l'operazione Thorstvedt.

Sondaggio per Fabbian

Stando alle informazioni raccolte da Sky Sport, la trattativa sull'asse Firenze-Sassuolo ha finito per toccare anche il nome di Giovanni Fabbian. Il centrocampista potrebbe infatti trovare poco spazio in maglia viola alla luce della forte concorrenza nel reparto mediano. I due club stanno valutando la fattibilità dell'affare e sono attesi sviluppi a breve.