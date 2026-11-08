SKY Sport riporta: "Aquilani verso l'esonero, il Sassuolo valuta Montella e D'Aversa"

I neroverdi dovrebbero decidere di esonerare l'ex giocatore viola

Momento nerissimo per il Sassuolo, travolto per 3-0 all'Olimpico da una Roma straripante. Per i neroverdi si tratta del quinto ko di fila, una serie negativa che spinge il club in un tunnel profondo e apre a dubbi urgenti sul futuro della panchina.Stando alle indiscrezioni diffuse da Sky Sport, la prossima sosta per le nazionali potrebbe trasformarsi nel momento decisivo per una svolta tecnica. La dirigenza emiliana sta riflettendo con attenzione sulla posizione di Alberto Aquilani: per la prima volta dall'avvio del torneo, l'esonero non è più un'ipotesi remota ma uno scenario concreto. La pausa del campionato offrirebbe alla società il margine temporale opportuno per sondare eventuali profili e riorganizzare il lavoro in vista dei prossimi impegni. In merito al possibile successore, Roberto D'Aversa si è già detto pronto a subentrare, mentre resta viva l'opzione che porta a Vincenzo Montella.