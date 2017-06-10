Sky Sport, il Milan vuole offrire 30 milioni per Kalinic, contatto società - agente

Il Milan vuole un attaccante e ha pensato a Nikola Kalinic, troppi i 50 milioni della clausola, il club rossonero offre 30 milioni.

Secondo quanto riportato da Sky Sport il Milan che è alla ricerca di un attaccante da regalare a Vincenzo Montella starebbe seriamente pensando a Nikola Kalinic, mettendo sul piatto per la Fiorentina ben 30 milioni di euro. Ci sarebbe già stato un primo contatto tra i dirigenti rossoneri e Erceg, il procuratore del bomber croato.