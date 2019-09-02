Sky Sport, l'Udinese chiede 35 milioni alla Fiorentina per cedere De Paul. Si tratta

Secondo quanto riportato da Sky Sport l'Udinese continua a chiedere 35 milioni di euro alla Fiorentina per cedere Rodrigo De Paul in viola. Si continua a trattare, l'ultima offerta viola è stata di 30...

Secondo quanto riportato da Sky Sport l'Udinese continua a chiedere 35 milioni di euro alla Fiorentina per cedere Rodrigo De Paul in viola. Si continua a trattare, l'ultima offerta viola è stata di 30 milioni più bonus alla società friulana, Pradè ha pronta l'alternativa, è Oudin del Reims.