Sky Sport, l'Udinese chiede 35 milioni alla Fiorentina per cedere De Paul. Si tratta
Secondo quanto riportato da Sky Sport l'Udinese continua a chiedere 35 milioni di euro alla Fiorentina per cedere Rodrigo De Paul in viola. Si continua a trattare, l'ultima offerta viola è stata di 30...
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 16:05
Secondo quanto riportato da Sky Sport l'Udinese continua a chiedere 35 milioni di euro alla Fiorentina per cedere Rodrigo De Paul in viola. Si continua a trattare, l'ultima offerta viola è stata di 30 milioni più bonus alla società friulana, Pradè ha pronta l'alternativa, è Oudin del Reims.