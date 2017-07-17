Sky Sport, l'Inter vuole pagare alla Fiorentina la clausola di 24 milioni per Vecino
Nuovo minaccia interista in casa viola. Spalletti e Sabatini vogliono portare Vecino all'Inter
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2017 00:35
Secondo quanto riportato da SkySport, l'Inter starebbe seriamente valutando l'opzione di pagare la clausola rescissoria per strappare Matias Vecino alla Fiorentina, pari a 24 milioni di euro. Classe '91 della Nazionale uruguaiana, il giocatore potrebbe quindi seguire Borja Valero in nerazzurro.
Al contempo, come spiegato da Sportitalia, è in corso proprio in questi minuti un vertice di mercato in quel di Milano tra Luciano Spalletti, Walter Sabatini e Piero Ausilio.
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