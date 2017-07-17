Labaro Viola

Sky Sport, l'Inter vuole pagare alla Fiorentina la clausola di 24 milioni per Vecino

Nuovo minaccia interista in casa viola. Spalletti e Sabatini vogliono portare Vecino all'Inter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2017 00:35
Sky Sport, l'Inter vuole pagare alla Fiorentina la clausola di 24 milioni per Vecino - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Fiorentina
Inter
Vecino
Condividi

Secondo quanto riportato da SkySport, l'Inter starebbe seriamente valutando l'opzione di pagare la clausola rescissoria per strappare Matias Vecino alla Fiorentina, pari a 24 milioni di euro. Classe '91 della Nazionale uruguaiana, il giocatore potrebbe quindi seguire Borja Valero in nerazzurro.

Al contempo, come spiegato da Sportitalia, è in corso proprio in questi minuti un vertice di mercato in quel di Milano tra Luciano Spalletti, Walter Sabatini e Piero Ausilio.
Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok