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Sky Sport: la Fiorentina non intende mollare per Kalinic al Milan, 30 milioni di euro o resta in viola

Secondo quanto riporta Sky Sport, la Fiorentina non ha alcuna intenzione di abbassare le sue pretese per Nikola Kalinic. Il prezzo fissato - 30 milioni - non verrà ritoccato al ribasso: o il Milan si...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2017 17:16
Sky Sport: la Fiorentina non intende mollare per Kalinic al Milan, 30 milioni di euro o resta in viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riporta Sky Sport, la Fiorentina non ha alcuna intenzione di abbassare le sue pretese per Nikola Kalinic. Il prezzo fissato - 30 milioni - non verrà ritoccato al ribasso: o il Milan si presenta con quella cifra, o il giocatore resta in viola.

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