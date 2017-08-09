Sky Sport: la Fiorentina non intende mollare per Kalinic al Milan, 30 milioni di euro o resta in viola
Secondo quanto riporta Sky Sport, la Fiorentina non ha alcuna intenzione di abbassare le sue pretese per Nikola Kalinic. Il prezzo fissato - 30 milioni - non verrà ritoccato al ribasso: o il Milan si...
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2017 17:16
Secondo quanto riporta Sky Sport, la Fiorentina non ha alcuna intenzione di abbassare le sue pretese per Nikola Kalinic. Il prezzo fissato - 30 milioni - non verrà ritoccato al ribasso: o il Milan si presenta con quella cifra, o il giocatore resta in viola.