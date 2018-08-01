Sky Sport, la Fiorentina ha rinunciato ad un'offerta per Veretout dall'Atletico Madrid. E' incedibile
Come riportato ieri sera, nella trasmissione dedicata al calciomercato da Sky Sport, la Fiorentina avrebbe rimandato al mittente, un'offerta dell'Atletico Madrid per Jordan Veretout. La squadra giglia...
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2018 07:56
Come riportato ieri sera, nella trasmissione dedicata al calciomercato da Sky Sport, la Fiorentina avrebbe rimandato al mittente, un'offerta dell'Atletico Madrid per Jordan Veretout. La squadra gigliata reputa il centrocampista francese incedibile come dichiarato dal patron Andrea Della Valle al ritiro di Moena.