Sky Sport: la Fiorentina chiede informazioni al Torino per Benassi
La società gigliata sta sondando il terreno in vista di una possibile offerta per il centrocampista classe '94
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2017 00:34
Il nome caldo, emerso nelle ultime ore, per il centrocampo della Fiorentina pare essere quello di Marco Benassi, attualmente sotto contratto con il Torino. Stando a quanto riportato da Sky Sport pare infatti che la società gigliata abbia chiesto alcune informazioni ai granata, nel tentativo di sondare il terreno in vista di una possibile offerta per il capitano della nazionale under 21.