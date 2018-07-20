Sky Sport, incontro Samp-Juve per Pjaca, offerto trasferimento definitivo, il croato vuole Firenze

Un possibile ritorno in Italia per Marko Pjaca. Due le squadre interessate al giocatore, Fiorentina e Sampdoria. Accompagnato dal suo agente, Pjaca è arrivato a Milano, dove si sta svolgendo un incont...

Un possibile ritorno in Italia per Marko Pjaca. Due le squadre interessate al giocatore, Fiorentina e Sampdoria. Accompagnato dal suo agente, Pjaca è arrivato a Milano, dove si sta svolgendo un incontro tra la Juventus, club proprietario del suo cartellino, e la società blucerchiata. Protagonisti della discussione nel quartier generale milanese della società bianconera Fabio Paratici, ds della Juve, e Walter Sabatini, nuovo responsabile dell’area tecnica della Samp.

La società del presidente Ferrero acquisterebbe il cartellino dell’attaccante croato, per questo motivo quella blucerchiata sarebbe la destinazione che la Juventus preferirebbe per Pjaca. La Fiorentina, infatti, vorrebbe prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Un incontro interlocutorio dunque, che potrebbe servire a capire gli eventuali margini dell’operazione. Dopo l’incontro tra Juventus e Samp, infatti, Pjaca – che al momento preferirebbe un trasferimento alla Fiorentina – potrebbe conoscere meglio il progetto della società blucerchiata e capire se accettare o meno la destinazione. In ogni caso, dopo l’appuntamento tra Juventus e Sampdoria, l’agente del giocatore vedrà anche la Fiorentina, che rimane sempre attenta alla situazione: il futuro di Pjaca è tutto da scrivere.

Skysport.it