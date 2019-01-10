Sky Sport, il Napoli tratta con la Fiorentina per Biraghi, obiettivo colpo a giugno
Il Napoli per rinforzare le fasce laterali non punta solo Manuel Lazzari, esterno destro classe ‘93, della SPAL, ma guarda anche in casa Fiorentina. Questa volta per la corsia opposta. L’obiettivo, se...
A cura di Redazione Labaroviola
11 gennaio 2019 00:01
Il Napoli per rinforzare le fasce laterali non punta solo Manuel Lazzari, esterno destro classe ‘93, della SPAL, ma guarda anche in casa Fiorentina. Questa volta per la corsia opposta. L’obiettivo, secondo Sky Sport, è Cristiano Biraghi, mancino classe ‘92 che piace molto a dirigenza e staff tecnico. Il Napoli si sarebbe già informato sulla situazione dell’esterno per provare a imbastire fin da subito una trattativa e portarlo a Napoli nella prossima finestra di mercato estiva.
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