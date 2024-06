Sky Sport: “Il Cagliari cerca un rinforzo per l’attacco, l’ultima idea è Nzola della Fiorentina”

Secondo Sky Sport il Cagliari avrebbe messo nel mirino M’bala Nzola per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione, oltre a lui la squadra dell’isola sarde starebbe puntando anche a Roberto Piccoli dell’Atalanta. Vedremo dunque se i rossoblu faranno l’affondo decisivo per l’attaccante Angolano che è reduce da una stagione negativa con la maglia della Fiorentina dopo essere arrivato da la Spezia per 13 milioni di euro e tante aspettative.

