Labaro Viola

Sky Sport, Gonzalez ha firmato, è un giocatore della Fiorentina. 23 milioni + 4 di bonus allo Stoccarda

Lo Stoccarda ha accettato l'offerta della Fiorentina. Gonzalez è un nuovo giocatore viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2021 21:25
Sky Sport, Gonzalez ha firmato, è un giocatore della Fiorentina. 23 milioni + 4 di bonus allo Stoccarda -
Calciomercato
Fiorentina
Primo Piano
Nico Gonzalez
Condividi

gonzalez

Nico Gonzalez sarà un giocatore della Fiorentina. In queste ore sono arrivate le firme sui contratti, con il trasferimento dell'argentino dallo Stoccarda al club viola. La società tedesca, in giornata, aveva accettato l’ultima proposta da 23 milioni di euro più 4 di bonus per l’esterno argentino. L’operazione sembrava poter saltare, dopo le ultime vicende relative all’allenatore e il pressing del Brighton sul giocatore e la dirigenza tedesca. Alla fine, però, la Fiorentina è riuscita a prevalere. In attesa che si raggiunga un accordo col nuovo allenatore, i viola si preparano ad ufficializzare il primo colpo del mercato estivo. Lo riporta Sky Sport.

LEGGI ANCHE, SI ALLONTANA ITALIANO DALLA FIORENTINA, SPEZIA NON LO LIBERA. CASTING CONTINUA

https://www.labaroviola.com/si-allontana-italiano-dalla-fiorentina-spezia-non-lo-libera-casting-continua/143458/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok