Sky Sport, Fiorentina in vantaggio su Torino per Mandragora. Offerti 10 milioni alla Juventus

Fiorentina in vantaggio sul Torino per Rolando Mandragora. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il club viola ha offerto 10 milioni di euro alla Juventus per il centrocampista classe ’97. Offerta con la quale la dirigenza viola si mette in una posizione di vantaggio rispetto il Torino. L’offerta, comunque, è ritenuta ancora bassa dalla Juventus. Sono previsti altri rilanci per la prossima settimana.