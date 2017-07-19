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Sky Sport: in corso l'incontro tra l'Inter e l'agente di Vecino, per lui ingaggio triplicato

Al giocatore offerto un quinquennale da 3,2 mln a stagione, ai viola andrebbero invece i 24 mln previsti dalla clausola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 luglio 2017 12:29
Sky Sport: in corso l'incontro tra l'Inter e l'agente di Vecino, per lui ingaggio triplicato - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La trattativa con la quale l'Inter spera di assicurarsi le prestazioni di Matias Vecino sta entrando nel vivo ed infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, pare che proprio in questi istanti sia in corso l'incontro tra l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, ed i dirigenti nerazzurri. Il procuratore, una volta raggiunto l'accordo con l'Inter, farà da tramite per cercare di convincere la Fiorentina a lasciar partire il centrocampista uruguaiano.

Stando alle indiscrezioni pare il club di proprietà di Suning sia pronto a mettere sul piatto un contratto quinquennale da 3,2 milioni di euro netti a stagione, circa il triplo di quanto attualmente percepisce in viola. Alla società gigliata andrebbero invece i 24 milioni previsti dalla clausola rescissoria, valida fino al prossimo 10 agosto.

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