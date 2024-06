Sky Sport conferma: “Distanza minima tra Fiorentina e Juventus per Kean, c’è già l’accordo col calciatore”

La Fiorentina punta Moise Kean. L’attaccante della Juventus è uno dei primi nomi per l’attacco nella lista di Raffaele Palladino. Nel corso di queste ore infatti i due club hanno lavorato per trovare un accordo. Con il classe 2000 c’è già l’intesa, con il centravanti che ha detto sì al trasferimento in viola. I bianconeri, al momento, chiedono 15 milioni di euro, mentre la volontà della Fiorentina sarebbe quella di abbassare questa cifra: la distanza tra domanda e offerta è minima. Tornato alla Juventus nel 2021, l’ultima stagione di Kean è stata caratterizzata da diversi infortuni. L’attaccante bianconero ha disputato 19 partite, delle quali 8 dal primo minuto e 11 da subentrato con 0 gol messi a segno. Lo scrive Sky Sport

