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Sky Sport, Commisso deluso, alla domanda dei tifosi sulla conferma di Montella scuote le spalle

Quarta sconfitta consecutiva per la Fiorentina. Sky Sport ha rivelato che il presidente Commisso al termine della gara si è scusato con alcuni tifosi seduti vicino a lui per non essersi fermato per i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 dicembre 2019 18:03
Sky Sport, Commisso deluso, alla domanda dei tifosi sulla conferma di Montella scuote le spalle -
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Quarta sconfitta consecutiva per la Fiorentina. Sky Sport ha rivelato che il presidente Commisso al termine della gara si è scusato con alcuni tifosi seduti vicino a lui per non essersi fermato per i selfie, alla domanda sulla conferma di Montella ha risposto scuotendo le spalle in segno di delusione.

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