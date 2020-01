Ecco cosa scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito:

“Mossa a sorpresa della Fiorentina. Il club viola punta con decisione Christian Kouamé, attaccante classe ’97 di proprietà del Genoa, attualmente fermo ai box per la rottura del legamento crociato rimediata lo scorso 12 novembre in occasione della sfida in Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio U23 e il Sudafrica.

La società di Commisso ha in programma a breve un incontro col Genoa per cercare di trovare l’intesa totale: buone possibilità di riuscita dell’affare (ben indirizzato verso la chiusura), con la Fiorentina pronta a bruciare sul tempo la concorrenza per assicurarsi il giovane attaccante, nonostante Kouamé sia fuori causa almeno fino a maggio. Fiorentina che sottoporrà il giocatore ad approfonditi test medici, per valutarne attentamente le condizioni.”