Sky Sport, Ceccherini: "Vogliamo vincere, il nostro obiettivo sono i tre punti…"
Federico Ceccherini, il difensore centrale della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il nostro obiettivo è la vittoria, dobbiamo preparare al meglio la finale di Coppa Italia".
A cura di Redazione Labaroviola
14 aprile 2019 14:52
Federico Ceccherini, il difensore centrale della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il nostro obiettivo è la vittoria, dobbiamo preparare al meglio la finale di Coppa Italia".