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Sky Sport, Ceccherini: "Vogliamo vincere, il nostro obiettivo sono i tre punti…"

Federico Ceccherini, il difensore centrale della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il nostro obiettivo è la vittoria, dobbiamo preparare al meglio la finale di Coppa Italia".

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 aprile 2019 14:52
Sky Sport, Ceccherini: "Vogliamo vincere, il nostro obiettivo sono i tre punti…" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Federico Ceccherini, il difensore centrale della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il nostro obiettivo è la vittoria, dobbiamo preparare al meglio la finale di Coppa Italia".

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