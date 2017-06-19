Sky Sport, Bernardeschi non ha intenzione di rinnovare con la Fiorentina. Chiesa invece...

Dal ritiro di Cracovia dell'Under21 ha parlato l'inviata di Sky Vanessa Leonardi, intervenendo anche sulla situazione di Bernardeschi e di Chiesa

Direttamente dal ritiro di Cracovia dell'Under 21, è intervenuta l'inviata di Sky Sport Vanessa Leonardi, parlando anche di Fiorentina. Queste le sue parole: "In questo momento Bernardeschi non ha intenzione di rinnovare con la Fiorentina, dietro ci sono tante squadre che lo vogliono prendere. Discorso diverso su Chiesa che piu volte ha dimostrato di tenere alla maglia viola. Chiesa che sicuramente sarà anche protagonista con la maglia della nazionale, visto come è entrato nella gara di ieri contro la Danimarca dove ha siglato l'assist per il 2-0"