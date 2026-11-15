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Sky Sport annuncia: "Salgono le quotazioni di Fagioli al posto di Doumbia contro il Belgio"

Novità di formazione per la Nazionale italiana in vista del match di stasera in Nations League contro il Belgio. Fagioli può partire dall'inizio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2026 16:29
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Sky Sport annuncia: "Salgono le quotazioni di Fagioli al posto di Doumbia contro il Belgio" -
Nazionale Italiana
Nations League
Nicolo Fagioli
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Ultimissime sull'Italia, attesa stasera dalla gara di Nations League contro il Belgio allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Al termine della rifinitura degli Azzurri andata in scena stamani, infatti, arrivano conferme sulla titolarità di Kayode nel ruolo di terzino destro, così come è stato nel match di San Siro contro la Francia. Solo panchina, dunque, per Palestra.


Fagioli recupera terreno su Doumbia
Secondo quanto riferisce Sky Sport, invece, la novità delle ultime ore potrebbe riguardare il centrocampo. Se da una parte Barella e Tonali viaggiano verso l'ennesima maglia da titolare, infatti, dall'altra il dubbio può riguardare il giocatore che sostituirà l'infortunato Frattesi: in questo senso, attenzione a Fagioli che sta recuperando terreno su Doumbia. Lo riporta TMW.

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