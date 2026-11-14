Il Como è già stanco di Kean e cerca Camello del Rayo Vallecano per gennaio in attacco

Moise Kean doveva essere il colpo del Como ma non ha mai giocato

La mossa estiva più importante del Como, tranne il controriscatto di Nico Paz, è stata l'acquisizione di Moise Kean. L'attaccante avrebbe dovuto offrire a Fabregas maggiori soluzioni offensive, ma è stato nuovamente frenato dai guai alla tibia che lo avevano già penalizzato a Firenze. Finora Tasos Douvikas sta disputando una stagione eccellente e realizzando molti gol, tuttavia a gennaio la società lariana potrebbe voler rinforzare ulteriormente il reparto offensivo per maggiore sicurezza.

Kean rischia il ruolo di terza scelta.

Stando alle indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, il club lombardo starebbe monitorando Sergio Camello. Il centravanti del Rayo Vallecano, autore finora di 7 reti nella Liga, ha il contratto in scadenza al termine della stagione. Si tratta di un profilo per caratteristiche molto vicino all'attaccante greco, capace di garantire un'alternativa supplementare ma che, di fatto, rischierebbe di relegare Kean nelle gerarchie come terza opzione d'attacco.