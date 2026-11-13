Anche l'under 21 di Baldini vince in Francia 2-1. Comuzzo guida la difesa, esordio anche per Kouadio

Dopo la vittoria dell'Italia di Mancini a San Siro, l'under 21 di Silvio Baldini replica la vittoria sulla Francia con due ex viola in campo

L'Italia Under 21 di Baldini emula quella di Mancini e batte anch'essa la Francia, seppur in questo caso in amichevole. Gli azzurrini, dopo aver centrato la qualificazione al prossimo Europeo e in attesa del sorteggio del 26 novembre, si sono imposti infatti per 2-1 sui Bleus tra le mura dello Stade Francis-Le Basser di Laval.

A decidere l'incontro sono state le reti di Francesco Camarda al 54' e Luca Lipani al 68', che hanno reso vano il momentaneo pareggio di Versini al 61'. In spolvero, oltre all'attaccante del Milan e al centrocampista del Sassuolo, anche il portiere del Frosinone Lorenzo Palmisani, come riportato da TMW.

Parla così Baldini ai microfoni di Rai Sport:

"Questo è un gruppo che è una famiglia, l'ho sempre detto. I più bravi non ci sono, è giusto così, che vadano nella nazionale maggiore. Nonostante non ci fosse tutta la qualità che abbiamo a disposizione questi ragazzi hanno messo il cuore, sono stati intelligenti. Molto più bello vincere così. Gli avversari è giusto sapere cosa fanno, ma poi conta la voglia di vincere, di misurare, di fare i duelli. Si può anche perdere, ma ci devi provare".