Fiorentina su Hojbjerg? Il Marsiglia vuole cederlo. La richiesta parte da 10 milioni ma si può scendere

Secondo l’Equipe nel contratto di Hojbjerg è presente una clausola rescissoria da 2 milioni che scatta - Giugno 2027

La Fiorentina è alla ricerca di un mediano di personalità e di esperienza per rinforzare il suo centrocampo. Tra i nomi che combaciano con questo profilo c’è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, colonna portante del Marsiglia.

Un nome che può essere aggredibile per la Fiorentina. Il Marsiglia infatti lascerebbe andare il calciatore visto che il club è in una grossa crisi finanziaria tanto è che in estate non ha fatto acquisti.

Tanto è che da Marsiglia francese traspare una certa voglia di cedere il calciatore. Hojbjerg è di gran lunga lo stipendio più alto del club francese e vista la condizione finanziaria in cui naviga l’OM liberarsene sarebbe una priorità.

Le richieste del Marsiglia partono intorno ai 10 milioni, ma è una cifra che potrebbe scendere facilmente visto che secondo l’Equipe nel contratto di Hojbjerg è prevista una clausola rescissoria da 2 milioni che scatta da giugno 2027. E vista anche la situazione economica del club molto meglio cederlo a 5 milioni oggi che a 2 in estate, considerato anche che andrebbero a risparmiare diverse mensilità.

A conferma di tutto ciò c’è anche quello che è successo in estate con il Marsiglia che aveva già ceduto Hojbjerg al Newcastle, ma la trattativa poi è saltata per la volontà del calciatore di restare a Marsiglia.

Ed in caso di tentativo della Fiorentina restano 2 le cose da capire. La prima è la volontà del calciatore che in estate si era messo di traverso a un trasferimento.Però va detto che nel mentre le cose sono cambiate: il club non ha preso bene questa decisione e gli ha tolto la fascia di capitano, inoltre come abbiamo visto a Firenze con Gosens in questi casi non sempre la volontà del calciatore ha la meglio.

L’altro punto più delicato è quello dell’ingaggio. Lo stipendio di Hojbjerg è alto (circa 6 milioni lordi l’anno) e la Fiorentina al contrario sta cercando di abbassare il monte ingaggi. Però è chiaro che se vuoi un profilo di esperienza in qualche modo devi essere disposto anche ad accollarti un ingaggio leggermente più alto