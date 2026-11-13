Dal Belgio: “Bakayoko lascerà il Lipsia. La Fiorentina lo segue con attenzione, costa 12 milioni”
Fiorentina ancora su Bakayoko del Lipsia
Il noto giornalista Sascha Tavolieri ha parlato della situazione di Bakayoko del Lipsia, in estate cercato anche dalla Fiorentina, queste le sue parole:
“L'RB Lipsia ha aperto le porte a una sua cessione in questa sessione invernale e spera di incassare 12 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo.
Mentre il suo entourage lavora all'ipotesi di un prestito con diritto di riscatto, Bakayoko vanta già diverse pretendenti. In Italia, la Fiorentina in particolare segue con molta attenzione la sua situazione, mentre in Ligue 1 il suo profilo è già stato proposto a diverse aree scouting.
Un altro elemento da tenere in considerazione è l'ingaggio del giocatore belga: giudicato elevato a causa di importanti bonus integrati nel contratto, non è alla portata di tutte le tasche.”