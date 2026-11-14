Sentite Courtois: "Io e il mio gruppo vogliamo comprare la Reggiana, faremo qualcosa di unico per la città"

Il portiere belga vuole investire nel club emiliano in C

L'estremo difensore del Real Madrid Thibaut Courtois punta ad acquisire la Reggiana, club storico di Reggio Emilia con trascorsi nella massima serie che milita oggi in Serie C ed è da tempo alla ricerca di nuovi capitali. La cordata riconducibile all'estremo difensore belga ha deciso di uscire allo scoperto: a tentare la scalata alla società granata è Nxtplay Capital, fondo d'investimento attivo nei settori dello sport, dei media e della tecnologia creato dallo stesso Courtois assieme a Gonzalo Vila, che ha avanzato una proposta formale per rilevare l'intero pacchetto azionario del club.

L'indiscrezione è riportata dal Corriere di Bologna.Il gruppo spagnolo Nxtplay — che detiene già partecipazioni in altre realtà calcistiche europee come l'Extremadura in Spagna, il Genk in Belgio e il Le Mans in Francia — porta avanti questo dossier ormai da diverse settimane. I suoi rappresentanti hanno effettuato ripetuti sopralluoghi a Reggio Emilia, avviando contatti con imprenditori del territorio e sponsor della società con l'obiettivo di condividere il piano di rilancio, oltre a esaminare nel dettaglio i bilanci del club.

A confermare l'interesse in prima persona è intervenuto lo stesso Courtois, chiarendo le motivazioni alla base dell'operazione: «Nella mia carriera ho potuto constatare quanto una squadra rappresenti per la propria comunità. Attraverso Nxtplay desideriamo dar vita a un progetto di cui i cittadini di Reggio Emilia possano andare fieri: competitivo sul terreno di gioco, radicato nel territorio e strutturato per avere continuità nel tempo. Offrire ai giovani talenti il contesto ideale per maturare sarà il pilastro del nostro lavoro».

La strategia prevista contempla risorse destinate non soltanto al potenziamento della prima squadra, ma anche allo sviluppo del vivaio e all'ammodernamento delle strutture societarie per assicurare solidità sul lungo periodo.