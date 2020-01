Passi avanti della Fiorentina per l’obiettivo di mercato Sofyan Amrabat. Come riferito dalla redazione di Sky Sport, dopo aver già trovato l’accordo con il giocatore nei giorni scorso, nelle prossime ore ci saranno dei contatti tra i dirigenti viola e l’Hellas Verona, che invece aveva un’intesa col Napoli per la cessione del centrocampista olandese di origini marocchine in vista della prossima estate, quando sicuramente lascerà la formazione gialloblù per accasarsi in una nuova squadra.Stando alle indiscrezioni dell’emittente satellitare, Amrabat non ha trovato l’accordo sul contratto col club di Aurelio De Laurentiis e starebbe spingendo per una cessione alla Fiorentina.