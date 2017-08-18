Sky Sport, accordo per Kalinic tra Milan e Fiorentina, si va verso il prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni

Milan senza garanzie economiche? La società viola ha trovato un altro modo per permettere il trasferimento del centravanti croato

Secondo quanto riportato da Sky Sport si sarebbe bloccata la trattativa per Nikola Kalinic in rossonero. Infatti Milan e Fiorentina starebbero trovando l'accordo per il passaggio del centravanti croato alla corte di Montella con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Attese novità nelle prossime ore.