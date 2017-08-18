Sky Sport, accordo per Kalinic tra Milan e Fiorentina, si va verso il prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni
Milan senza garanzie economiche? La società viola ha trovato un altro modo per permettere il trasferimento del centravanti croato
A cura di Redazione Labaroviola
18 agosto 2017 20:06
Secondo quanto riportato da Sky Sport si sarebbe bloccata la trattativa per Nikola Kalinic in rossonero. Infatti Milan e Fiorentina starebbero trovando l'accordo per il passaggio del centravanti croato alla corte di Montella con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Attese novità nelle prossime ore.