Sky, sogno Tonali, sarebbe il regista ideale per Montella. La trattativa...

Come detto da Di Marzio a Sky Sport il club viola ha messo nel mirino Sandro Tonali, gioiellino del Brescia ritenuto il regista ideale per il nuovo progetto viola. Una trattativa molto difficile sia...

Come detto da Di Marzio a Sky Sport il club viola ha messo nel mirino Sandro Tonali, gioiellino del Brescia ritenuto il regista ideale per il nuovo progetto viola. Una trattativa molto difficile sia per la concorrenza – per la volontà del presidente lombardo Cellino di non privarsi del suo gioiellino dopo aver conquistato la Serie A, facendo lievitare così il costo del cartellino ad almeno 30 milioni