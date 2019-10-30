SKY o DAZN, ecco dove seguire le sfide della Fiorentina contro Sassuolo e Parma
Da ormai un anno e alcuni mesi Sky e Dazn si sono spartiti i diritti per le partite del campionato di calcio. Ecco dove sarà possibile seguire le prossime due partite ravvicinate che disputerà la squa...
A cura di Redazione Labaroviola
30 ottobre 2019 12:17
Da ormai un anno e alcuni mesi Sky e Dazn si sono spartiti i diritti per le partite del campionato di calcio. Ecco dove sarà possibile seguire le prossime due partite ravvicinate che disputerà la squadra viola:
30 ottobre 21.00 Sassuolo-Fiorentina Sky
3 novembre 18.00 Fiorentina-Parma Sky