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SKY o DAZN, ecco dove seguire le sfide della Fiorentina contro Sassuolo e Parma

Da ormai un anno e alcuni mesi Sky e Dazn si sono spartiti i diritti per le partite del campionato di calcio. Ecco dove sarà possibile seguire le prossime due partite ravvicinate che disputerà la squa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2019 12:17
SKY o DAZN, ecco dove seguire le sfide della Fiorentina contro Sassuolo e Parma -
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Da ormai un anno e alcuni mesi Sky e Dazn si sono spartiti i diritti per le partite del campionato di calcio. Ecco dove sarà possibile seguire le prossime due partite ravvicinate che disputerà la squadra viola:

30 ottobre 21.00 Sassuolo-Fiorentina Sky

3 novembre 18.00 Fiorentina-Parma Sky

 

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