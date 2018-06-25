SKY, la sentenza UEFA sul Milan slitta ancora a domani o dopodomani. Il motivo...
Nonostante precedenti indiscrezioni annunciassero la sentenza UEFA per il pomeriggio di oggi, Sky Sport 24 ha riferito che in realtà la decisione dovrebbe arrivare domani o addirittura mercoledì. Un r...
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2018 16:52
Nonostante precedenti indiscrezioni annunciassero la sentenza UEFA per il pomeriggio di oggi, Sky Sport 24 ha riferito che in realtà la decisione dovrebbe arrivare domani o addirittura mercoledì. Un ritardo che non avrebbe a che fare con le trattative di cessione societaria ma sarebbe relativo ad un normale iter dell'organo europeo. La UEFA sta prendendo più tempo per emettere una sentenza inappellabile