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SKY, la sentenza UEFA sul Milan slitta ancora a domani o dopodomani. Il motivo...

Nonostante precedenti indiscrezioni annunciassero la sentenza UEFA per il pomeriggio di oggi, Sky Sport 24 ha riferito che in realtà la decisione dovrebbe arrivare domani o addirittura mercoledì. Un r...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2018 16:52
SKY, la sentenza UEFA sul Milan slitta ancora a domani o dopodomani. Il motivo... -
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Nonostante precedenti indiscrezioni annunciassero la sentenza UEFA per il pomeriggio di oggi, Sky Sport 24 ha riferito che in realtà la decisione dovrebbe arrivare domani o addirittura mercoledì. Un ritardo che non avrebbe a che fare con le trattative di cessione societaria ma sarebbe relativo ad un normale iter dell'organo europeo. La UEFA sta prendendo più tempo per emettere una sentenza inappellabile

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