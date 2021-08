Sky, la Fiorentina ha chiesto Berardi al Sassuolo, i neroverdi vogliono almeno 40 milioni

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio oggi c’è stato un primo contatto, avvenuto in maniera telefonica, tra il Sassuolo e la Fiorentina per Domenico Berardi. La squadra viola non ha presentato un’offerta ma è stata una telefonata per manifestare “ufficialmente” l’interesse, come una sorta di richiesta informazioni. Il Sassuolo chiede non meno di 40 milioni e a questo resta da capire quale sarà il prossimo passo proprio di Commisso.

INTANTO TORREIRA E’ DELLA FIORENTINA