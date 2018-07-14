Sky, il Genoa non vuole mollare Pjaca ed ha un alleato per prendere il giocatore

Il Genoa non vuole mollare la pista Pjaca. Il croato e il suo agente hanno dato priorità alla Fiorentina, ma il Genoa sente di poterli convincere facendo leva su una sorta di corsia prioritaria con l...

A cura di Redazione Labaroviola 14 luglio 2018 13:08

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