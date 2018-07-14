Sky, il Genoa non vuole mollare Pjaca ed ha un alleato per prendere il giocatore
Il Genoa non vuole mollare la pista Pjaca. Il croato e il suo agente hanno dato priorità alla Fiorentina, ma il Genoa sente di poterli convincere facendo leva su una sorta di corsia prioritaria con l...
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2018 13:08
Il Genoa non vuole mollare la pista Pjaca. Il croato e il suo agente hanno dato priorità alla Fiorentina, ma il Genoa sente di poterli convincere facendo leva su una sorta di corsia prioritaria con la Juventus dati gli ottimi rapporti. Un alleato in più insomma per cercare di arrivare al giocatore