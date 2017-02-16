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Sky: grande atmosfera nello spogliatoio, torta per Bernardeschi

Sky Sport riporta oggi di una Fiorentina estremamente serena, in occasione della gara di stasera in Germania: il gruppo è unito nel ritiro, ieri durante la rifinitura il clima è sembrato disteso. Di p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 febbraio 2017 17:12
Sky: grande atmosfera nello spogliatoio, torta per Bernardeschi - Fiorentina's Josip Ilicic jubilates with teammates after scoring a goal during Italian Serie A soccer match Acf Fiorentina vs Cfc Genoa at Artemio Franchi stadium in Floence, Italy, 29 January 2017. ANSA/MAURIZIO DEGL'INNOCENTI
Fiorentina's Josip Ilicic jubilates with teammates after scoring a goal during Italian Serie A soccer match Acf Fiorentina vs Cfc Genoa at Artemio Franchi stadium in Floence, Italy, 29 January 2017. ANSA/MAURIZIO DEGL'INNOCENTI
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Sky Sport riporta oggi di una Fiorentina estremamente serena, in occasione della gara di stasera in Germania: il gruppo è unito nel ritiro, ieri durante la rifinitura il clima è sembrato disteso. Di più: in occasione del compleanno di Bernardeschi, che oggi compie ventitrè anni, i giocatori hanno festeggiato con una torta in albergo per celebrare il numero dieci viola.

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