Sky: grande atmosfera nello spogliatoio, torta per Bernardeschi

Sky Sport riporta oggi di una Fiorentina estremamente serena, in occasione della gara di stasera in Germania: il gruppo è unito nel ritiro, ieri durante la rifinitura il clima è sembrato disteso. Di p...

Sky Sport riporta oggi di una Fiorentina estremamente serena, in occasione della gara di stasera in Germania: il gruppo è unito nel ritiro, ieri durante la rifinitura il clima è sembrato disteso. Di più: in occasione del compleanno di Bernardeschi, che oggi compie ventitrè anni, i giocatori hanno festeggiato con una torta in albergo per celebrare il numero dieci viola.