Sky, giallorossi in vantaggio per Veretout, incontro positivo tra la Roma e il suo agente
Incontro positivo tra la Roma e l'agente di Jordan Veretout, Mario Giuffredi. Secondo quanto riporta Sky Sport, i giallorossi restano così in vantaggio sulle altre concorrenti per assicurarsi il centr...
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2019 16:16
Incontro positivo tra la Roma e l'agente di Jordan Veretout, Mario Giuffredi. Secondo quanto riporta Sky Sport, i giallorossi restano così in vantaggio sulle altre concorrenti per assicurarsi il centrocampista della Fiorentina. Sul francese, lo ricordiamo, ci sono anche Milan e Napoli.
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