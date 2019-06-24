Sky, giallorossi in vantaggio per Veretout, incontro positivo tra la Roma e il suo agente

Incontro positivo tra la Roma e l'agente di Jordan Veretout, Mario Giuffredi. Secondo quanto riporta Sky Sport, i giallorossi restano così in vantaggio sulle altre concorrenti per assicurarsi il centr...

Incontro positivo tra la Roma e l'agente di Jordan Veretout, Mario Giuffredi. Secondo quanto riporta Sky Sport, i giallorossi restano così in vantaggio sulle altre concorrenti per assicurarsi il centrocampista della Fiorentina. Sul francese, lo ricordiamo, ci sono anche Milan e Napoli.

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