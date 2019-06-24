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Sky, giallorossi in vantaggio per Veretout, incontro positivo tra la Roma e il suo agente

Incontro positivo tra la Roma e l'agente di Jordan Veretout, Mario Giuffredi. Secondo quanto riporta Sky Sport, i giallorossi restano così in vantaggio sulle altre concorrenti per assicurarsi il centr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2019 16:16
Sky, giallorossi in vantaggio per Veretout, incontro positivo tra la Roma e il suo agente - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Incontro positivo tra la Roma e l'agente di Jordan Veretout, Mario Giuffredi. Secondo quanto riporta Sky Sport, i giallorossi restano così in vantaggio sulle altre concorrenti per assicurarsi il centrocampista della Fiorentina. Sul francese, lo ricordiamo, ci sono anche Milan e Napoli.

 

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