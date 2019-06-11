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Sky, Batigol torna a Firenze. A breve l'ufficialità del ritorno a casa del Re Leone

Secondo Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato su Sky, Commisso avrebbe contatto Batistuta per farlo rientrare in società. Il presidente ha la forte idea di farlo entrare in società come di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 giugno 2019 00:27
Sky, Batigol torna a Firenze. A breve l'ufficialità del ritorno a casa del Re Leone -
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Secondo Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato su Sky, Commisso avrebbe contatto Batistuta per farlo rientrare in società. Il presidente ha la forte idea di farlo entrare in società come dirigente, anche se non è chiaro con quale ruolo. Ma i primi contatti ci sono stati e la cosa sembra ben impostata, tant'è che mancherebbe solo l'ufficialità

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