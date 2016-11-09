Sky: Badelj al Milan a gennaio al 99 %, ballano 3 milioni

Su Milan Badelj si sbilancia e non poco Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky, che oggi riguardo al futuro del centrocampista afferma: "La vicenda Badelj? Era chiaro che il procuratore non avrebbe m...

A cura di Redazione Labaroviola 09 novembre 2016 18:43

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