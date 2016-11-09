Sky: Badelj al Milan a gennaio al 99 %, ballano 3 milioni
Su Milan Badelj si sbilancia e non poco Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky, che oggi riguardo al futuro del centrocampista afferma: "La vicenda Badelj? Era chiaro che il procuratore non avrebbe m...
A cura di Redazione Labaroviola
09 novembre 2016 18:43
Su Milan Badelj si sbilancia e non poco Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky, che oggi riguardo al futuro del centrocampista afferma: "La vicenda Badelj? Era chiaro che il procuratore non avrebbe mai accettato un rinnovo, ma so che al 99% Badelj andrà al Milan a gennaio, credo per una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro". Lo ha detto a Radio Toscana.