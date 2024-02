Secondo quanto riportato da calciomercato.com il centrocampista brasiliano verrebbe riscattato dalla Fiorentina solo in caso di uno sconto. Arthur, prosegue il sito, starebbe pensando se continuare a giocare a Firenze sarebbe la giusta scelta per la sua carriera, meditando il ritorno in bianconero nel caso in cui Allegri non fosse confermato per il prossimo anno.