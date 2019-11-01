Situazione infortunati, Caceres ancora a parte, Lirola è finalmente recuperato, allenamento in gruppo

Si inizia a delineare la situazione infortunati in casa Fiorentina, Caceres continua il suo lavoro personalizzato per il recupero mentre per quanto riguarda Pol Lirola il suo recupero si è finalmente...

Si inizia a delineare la situazione infortunati in casa Fiorentina, Caceres continua il suo lavoro personalizzato per il recupero mentre per quanto riguarda Pol Lirola il suo recupero si è finalmente completato, il terzino destro viola oggi ha svolto tutto l'allenamento con il gruppo. Domenica contro il Parma sarà a disposizione di Vincenzo Montella.