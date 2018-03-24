Sito Fiorentina: "Soddisfazione per esordio di Chiesa e grande emozione per il ricordo di Astori."

Ecco il comunicato del sito ufficiale della Fiorentina: “Dopo l’emozione per quell’ingresso in campo dedicato a Davide Astori, l’energia e la forza di debuttare in Azzurro, anzi in ViolAzzurro contro...

Ecco il comunicato del sito ufficiale della Fiorentina: “Dopo l’emozione per quell’ingresso in campo dedicato a Davide Astori, l’energia e la forza di debuttare in Azzurro, anzi in ViolAzzurro contro i vice campioni del Mondo dell’Argentina. La foto del duello con Di Maria racconta molto della voglia del giovane Federico Chiesa di fare del suo meglio insieme ai compagni, tanti giovani, ma anche esperienza in una Nazionale che sta ricominciando un percorso. Il risultato penalizza gli Azzurri, ma in campo ci sono state note positive, e lo stesso Federico è stato protagonista, tra le altre giocate, di una fiammata offensiva che aveva portato l’Italia vicina al vantaggio. Ora nuovo test con l’Inghilterra a Wembley martedì”