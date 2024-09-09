Labaro Viola

Sinner trionfa sotto gli occhi di Commisso. Il patron della Fiorentina si gode la vittoria da vicino

Anche Commisso si è goduto, insieme con la sua famiglia, la vittoria di Sinner all'US Open. Le foto da New York

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 settembre 2024 10:21
Sinner trionfa sotto gli occhi di Commisso. Il patron della Fiorentina si gode la vittoria da vicino -
News
Fiorentina
Commisso
Sinner
Condividi

C'erano anche Rocco Commisso, sua moglie Caterina e suo figlio Joseph a vedere sul campo di New York la vittoria di Jannik Sinner, tennista italiano, nel prestigioso torneo dell'US Open. Sinner ha battuto 6-3 6-4 7-5 il tennista di casa Taylor Fritz, che non molto ha potuto fare contro i colpi dell'altoatesino, che ha avuto in mano il match fin dalle prime battute. Questa la foto che arriva dagli Stati Uniti

Sinner trionfa sotto gli occhi di Commisso. Il patron della Fiorentina si gode la vittoria da vicino

SPALLETTI PARLA DI KEAN

https://www.labaroviola.com/kean-titolare-domani-con-la-nazionale-spalletti-avverte-cambiero-4-o-5-calciatori-rispetto-alla-francia/267464/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok