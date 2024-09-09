Sinner trionfa sotto gli occhi di Commisso. Il patron della Fiorentina si gode la vittoria da vicino

Anche Commisso si è goduto, insieme con la sua famiglia, la vittoria di Sinner all'US Open. Le foto da New York

C'erano anche Rocco Commisso, sua moglie Caterina e suo figlio Joseph a vedere sul campo di New York la vittoria di Jannik Sinner, tennista italiano, nel prestigioso torneo dell'US Open. Sinner ha battuto 6-3 6-4 7-5 il tennista di casa Taylor Fritz, che non molto ha potuto fare contro i colpi dell'altoatesino, che ha avuto in mano il match fin dalle prime battute. Questa la foto che arriva dagli Stati Uniti

SPALLETTI PARLA DI KEAN

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