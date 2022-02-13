Sindaco Spezia attacca: "Non ci saremmo aspettati tradimento di Italiano. Da noi la parola data conta"
Il sindaco di La Spezia ha attaccato Italiano per il comportamento di questa estate ma lo ha elogiato come allenatore
Al Corriere Fiorentino alla vigilia del ritorno di Vincenzo Italiano a La Spezia ha parlato il sindaco della città ligure Pierluigi Peracchini. Queste le sue parole al Corriere Fiorentino:
"Italiano? Un grande allenatore che ha lavorato molto bene dal punto di vista tecnico, e uno dei pochi mister che faceva vedere un gioco spettacolare tanto che valeva sempre la pena pagare il biglietto per andarlo a vedere. Addio? Avendo fatto un’impresa storica, non ci saremmo mai aspettati il suo addio, soprattutto un tradimento in quel modo. Capiamo che nel mondo di oggi contano i soldi, ma crediamo ancora al valore della parola data. Accoglienza dei tifosi domani? Condivido la loro amarezza, ma comunque sia andata alla fine, resta sempre l’allenatore che ci ha portato in A: accogliamolo senza offese".
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