"Simeone voleva giocare. No a Llorente per Vlahovic. De Paul non arriva, Pozzo chiede troppo"

Queste le parole in conferenza stampa di Daniele Pradè:"Siamo una squadra in ricostruzione e forse saremo pronti per il prossimo anno per l'Europa League. Abbiamo l'ambizione di arrivarci. Mi brucia a...

Queste le parole in conferenza stampa di Daniele Pradè:

"Siamo una squadra in ricostruzione e forse saremo pronti per il prossimo anno per l'Europa League. Abbiamo l'ambizione di arrivarci. Mi brucia ancora la sconfitta con il Napoli, prendiamo il positivo. Gli ultimi giorni di mercato non è una domanda fissa: De Paul, Berardi, Politano, Raphinha... Se c'è una possibilità funzionale faremo l'acquisto. Commisso ci ha dato disponibilità ma non andiamo a comprare tanto per...

Simeone? Gli facciamo gli auguri sperando non ci segni contro, abbiamo fiducia in Vlahovic, abbiamo molte soluzioni e con la sua partenza è da inizio anno che la valutavamo. Era border-line perchè lui aveva voglia di giocare, se c'è possibilità la facciamo altrimenti no... Anche Chiesa può fare la punta. Llorente era una possibilità importante ma avrebbe tolto spazio a Vlahovic. Se cambi modulo ovviamente le situazioni sono diverse ma noi vogliamo esprimere calcio... Non ci mancano i gol, abbiamo fatto sei gol in due partite e non sono preoccupato da questo, non è l'anno dove devo essere preoccupato. Se questa stagione Vlahovic fa 5-10 gol non mi da problema, così come Chiesa, Sottil, ed altri. Boateng è un centravanti. Mi aspetto da Chiesa 14-15 reti.

Non arriverà De Paul (bluff? ndr). Il rapporto con i Pozzo è fantastico da parte mia ma quest'anno non è possibile. Pedro? Ci piace tanto, ma ci sono dei costi da analizzae. Posto extracomunitario? Non ci assilla. Noi vogliamo la crescita di Ranieri, Castrovilli, Vlahovic, Venuti... L'idea è affiancare calciatori esperti a dei giovani. Politano e Raphinha? Vi faccio ragionare... Perchè l'Inter dovrebbe privarsene? Lo Sporting venderà Bruno Fernandes e Raphinha uscirà dal mercato, la nostra idea è cercare giocatori funzionali. Lo dobbiamo fare durante l'anno e devono esserelo fortemente altrimenti non ha nessun senso. Non bisogna spendere per forza se non ti serve. Caceres arriva con un anno con opzione per il secondo. Uscite? Sono tutte bloccate e ricordate il fair play finanziario ed il tetto salariale per noi adesso è alto. Vi dico che erano arrivate due offerte importanti per Vlahovic".